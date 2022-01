Nächste Unterstützungen:

15.797-15.834

15.738

15.673-15.697

Nächste Widerstände:

16.044-16.069

16.157

16.221-16.290

Der Index befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend vom Corona-Crash-Tief im März 2020. Mittelfristig betrachtet, ging der DAX in eine volatile mehrmonatige Seitwärtsbewegung über. Kurzfristig dominiert eine korrektive Abwärtsbewegung der am 20. Dezember bei 15.060 Punkten gestarteten dynamischen Jahresendrally. Nächster Widerstand liegt bei 16.044-16.069 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Stundenschluss würde fortgesetzte Kursavancen in Richtung 16.157 Punkte oder 16.221-16.290 Punkte ermöglichen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde eine unmittelbare Fortsetzung des primären Aufwärtstrends wieder auf die Agenda rücken. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 15.797-15.834 Punkten, 15.738 Punkten und 15.673-15.697 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben.