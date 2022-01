Der TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 konnte der Technologieindex in der Spitze um rund 88 Prozent zulegen. Zuletzt markierte er im November ein Dekadenhoch bei 4.010 Punkten. Die darunter etablierte mehrwöchige Konsolidierung oberhalb von 3.739 Punkten wurde am Freitag nach unten verlassen, womit eine deutlichere Abwärtskorrektur indiziert wurde. Der gestrige Kursrutsch (-3,33%) auf ein 3-Monats-Tief mit dem Bruch der zuletzt stützenden 200-Tage-Linie bestätigt dieses Szenario. Mit Blick auf die wichtige Unterstützung des Oktober-Tiefs bei 3.536/3.576 Punkten und die überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren würde nun eine technische Erholungsbewegung nicht überraschen. Die weiter steigende 200-Tage-Linie bei aktuell 3.687 Punkten fungiert dabei als mögliches Erholungsziel und wichtige Hürde. Eine signifikante Rückeroberung per Tagesschluss würde ein erstes Signal für eine mögliche erneute Machtübernahme durch die Bullen darstellen. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lauten dann 3.739/3.753 Punkte und 3.789-3.858 Punkte. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals im übergeordneten Chartbild ist ein nachhaltiger Anstieg über die kritische Widerstandszone bei 3.951-4.010 Punkten erforderlich. Ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 3.536/3.576 Punkten per Tagesschluss würde hingegen das Szenario einer mehrmonatigen Topbildung in den Vordergrund rücken und mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 3.200/3.204 Punkte und 3.060/3.077 Punkte mit sich bringen. Potenzielle Zwischenziele befinden sich dann bei 3.450 Punkten und 3.336 Punkten.