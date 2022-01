Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenstart unter Abgabedruck. Der DAX schloss 1,13 Prozent schwächer bei 15.768 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abgaben von 1,54 respektive 3,33 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 29 Gewinner und 69 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-New stieg um 1,34 auf 20,04 Punkte und damit über die 200-Tage-Linie. Einzige Sektoren im Plus waren Versicherungen, Versorger und Automobile. Die deutlichsten Abschläge waren bei Technologiewerten, Einzelhandelswerten und Telekommunikationstiteln zu beobachten. Spitzenreiter im DAX war ohne Nachrichten Bayer mit einem Plus von 2,56 Prozent. Die Aktie überquerte damit die 200-Tage-Linie. FMC und die Mutter Fresenius SE kletterten dahinter um 2,05 und 1,98 Prozent. Sartorius sackte als Schlusslicht im Leitindex um 7,48 Prozent ab. HelloFresh und Brenntag notierten mit Abschlägen von 4,52 beziehungsweise 4,86 Prozent.

An der Wall Street konnten sich die Indizes bis zur Schlussglocke deutlich von ihren Tagestiefs absetzen. Der Dow Jones Industrial büßte am Ende nur noch 0,45 Prozent auf 36.069 Punkte ein. Dem von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 gelang sogar der Sprung in den positiven Bereich. Er endete mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent bei 15.614 Zählern. 60 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug ebenfalls 60 Prozent. Es gab 95 neue 52-Wochen-Hochs und 205 Tiefs. Einzige Sektoren im Plus waren HealthCare und Technologie. Die kräftigsten Abschläge verzeichneten Industriewerte und Rohstoffaktien. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 1,78 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,10 Prozent tiefer bei 192,98 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,14 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.861) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von About You Holding. Daneben stehen Delivery Hero und HelloFresh mit gestern Abend veröffentlichten Meldungen im Fokus. Delivery Hero hatte bekannt gegeben, mit einem Erreichen der Gewinnschwelle im Bereich Essenslieferungen im zweiten Halbjahr 2022 zu rechnen. HelloFresh meldete den Beschluss eines Aktienkaufprogramms über bis zu 250 Millionen EUR.