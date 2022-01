Nächste Unterstützungen:

15.725

15.673-15.697

15.528-15.593

Nächste Widerstände:

15.804-15.850

15.942

16.015-16.044

Per Tagesschluss (15.768) verletzte er die 50-Tage-Linie und eine kurzfristig relevante horizontale Unterstützungszone. Ganz kurzfristig betrachtet, erscheint eine Stabilisierung oder Gegenbewegung im heutigen Handel möglich, solange der Support bei 15.725 Punkten nicht unterschritten wird. Darunter würde hingegen eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung 15.673-15.697 Punkte und 15.528-15.593 Punkte indiziert. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 15.804-15.840 Punkten weiteres Erholungspotenzial in Richtung 15.942 Punkte und eventuell 16.015-16.044 Punkte freisetzen. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Barriere ist zur signifikanten Aufhellung der kurzfristigen Chartsituation erforderlich.