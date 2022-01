Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte ausgehend vom im Jahr 2017 bei 129,90 EUR markierten Allzeithoch eine Baisse gestartet, die sie bis auf ein im März 2020 gesehenes 7-Jahres-Tief bei 62,24 EUR zurückwarf. Die anschließende dreiwellige Erholungsrally beförderte die Notierung bis auf ein im April vergangenen Jahres verzeichnetes 3-Jahres-Hoch bei 99,50 EUR. Der damit verbundene Anstieg über die Nackenlinie einer großen inversen Kopf-Schulter-Umkehrformation sowie über das Hoch aus dem Jahr 2019 bei 97,80 EUR erwies sich jedoch im Zuge des nachfolgend etablierten Abwärtstrends als Fehlausbruch. Der Anteilsschein gab bis auf 68,92 EUR nach, bevor sich die Bullen am 4. Januar mit der Komplettierung eines mehrwöchigen Doppelbodens wieder zu Wort meldeten. Im gestrigen Handel gewann der Kursaufschwung an Dynamik. Das Papier sprang begleitet von hohem Handelsvolumen über die 100-Tage-Linie bis auf ein 10-Wochen-Hoch bei 78,50 EUR. Im kurzfristigen Zeitfenster sind weitere Kursavancen in Richtung 79,76 EUR oder 81,20-81,88 EUR wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone ist erforderlich, um ein erstes Indiz für eine mögliche übergeordnete Bodenbildung zu erhalten. Dort befindet sich aktuell auch die Abwärtstrendlinie vom Hoch des vergangenen Jahres. Die Bullen bleiben kurz- bis mittelfristig in einer starken Position, solange der Support bei derzeit 75,88/76,59 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Unmittelbar bearish mit möglichem Ziel 68,92 EUR würde es nun erst wieder unter 72,00-73,67 EUR.