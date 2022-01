Die Aktie des im MDAX notierten Softwareanbieters Teamviewer (WKN: A2YN90) hatte im Juli 2020 bei 54,86 EUR ein Allzeithoch markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Die Baisse schickte den Kurs bis auf ein am 17. Dezember verzeichnetes Allzeittief bei 10,72 EUR. Darüber konnte sich das Papier zuletzt stabilisieren. Die Reaktion auf gestern veröffentlichte Geschäftszahlen führte zu einer Aufhellung der mittelfristigen technischen Ausgangslage. Der Wert formte eine bullishe Kurslücke und übersprang damit begleitet von hohem Handelsvolumen die 50-Tage-Linie. Anschließend überwand er das bisherige Erholungshoch und schraubte sich bis auf ein 8-Wochen-Hoch bei 13,77 EUR hinauf. Im charttechnischen Fokus als mögliche nächste Ziele stehen die Marke von 14,00 EUR sowie das Reaktionshoch vom November bei 15,15 EUR. Zur Bestätigung eines bedeutenden Bodens müssten die Bullen den Anteilsschein nachhaltig über die letztgenannte Marke befördern. Potenzielle nächste Hürden darüber befinden sich derzeit bei 17,48 EUR (fallende 100-Tage-Linie) sowie bei 18,87 EUR (Abwärtstrendlinie vom Hoch im Februar 2021). Die Bullen bleiben kurz- bis mittelfristig in einer starken Position, solange der Support bei 12,34 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Unmittelbar bearish würde es wieder unter 11,72 EUR und 10,72/11,10 EUR.