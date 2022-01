Diese Analyse wurde am 14.01.2022 um 08:46 Uhr erstellt.

Das Währungspaar EUR/USD hatte im März 2020 bei 1,0633 USD einen zyklischen Boden ausgebildet und war anschließend bis auf ein 3-Jahres-Hoch bei 1,2349 USD haussiert. Ausgehend vom dort vor rund einem Jahr markierten Gipfel, orientiert sich der Kurs abwärts. Im Rahmen der zweiten Abwärtswelle brach der Kurs bis zum November auf 1,1184 USD ein. Es folgte eine mehrwöchige Stabilisierungsphase. Mit dem Kursschub der vergangenen beiden Handelstage hellte sich das mittelfristige Chartbild etwas auf. Die Notierung brach schwungvoll aus der etablierten Stauzone aus und markierte ein 9-Wochen-Hoch. Als nächstes Kursziel fungiert die in Rufweite befindliche Widerstandszone 1,1491/1,1512 USD. Darüber entstünde Aufwärtspotenzial in Richtung 1,1597-1,1629 USD. Deutlicher aufhellen würde sich das übergeordnete Chartbild erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 1,1692-1,1700 USD. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich nächste relevante Unterstützungen bei 1,1447 USD und 1,1350-1,1386 USD. Oberhalb der letztgenannten Zone bleibt der laufende Erholungstrend in seinem Bestand ungefährdet. Ein unmittelbar bearishes Signal entstünde im Fall der Verletzung der Supportzone bei 1,1271-1,1312 USD. Dann mit Ziel 1,1184/1,1221 USD.