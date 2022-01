Die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) etablierte ausgehend vom im Jahr 2008 bei 97,35 EUR markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend. Im März 2020 erreichte sie ein Dekadentief bei 4,50 EUR. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. In den vergangenen Handelstagen kam nach dem Ausbruch über das jüngste Verlaufshoch vom Dezember Schwung in die Aktie. Die Aktie markierte ein 3-Jahres-Hoch und nähert sich nun der horizontalen Widerstandszone bei 18,61 EUR an, die als nächstes potenzielles Kursziel fungiert. Eine Konsolidierung oder Korrektur im Dunstkreis dieser wichtigen Hürde (Jahreshoch aus 2019) würde auch mit Blick auf die bereits überkauften markttechnischen Indikatoren nicht überraschen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber per Tagesschluss würde derweil mögliche unmittelbare Ausdehnungsziele bei 19,15 EUR und 19,77 EUR aktivieren. Mittelfristig würde in diesem Fall ein Vorstoß in Richtung 22,32/22,99 EUR und eventuell 25,86 EUR vorstellbar. Ein möglicher Pullback an das Ausbruchsniveau bei 16,55 EUR würde die bullishe Ausgangslage nicht trüben. Negiert würde die Vorherrschaft der Bullen indes mit einer Verletzung des Reaktionstiefs bei 14,62 EUR.