Nächste Unterstützungen:

15.804/15.834

15.724

15.673

Nächste Widerstände:

15.944-16.002

16.090

16.157

Mit Blick auf das übergeordnete Chartbild verbleibt der Index in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend vom Corona-Crash-Tief. Mittelfristig zeigt er eine volatile Konsolidierung auf hohem Niveau. Kurzfristig vollzieht er einen erneuten Pullback an die steigende 20-Tage-Linie. Aus dem Intraday-Chart lassen sich für heute nächste Widerstände bei 15.944-16.002 Punkten und 16.090 Punkten ausmachen. Darüber würde sich das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen mit möglichen nächsten Zielen bei 16.157 Punkten, 16.221 Punkten und 16.290 Punkten. Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 15.804/15.834 Punkten würde die Marke von 15.724 Punkten wieder in den Blick rücken. Deren Unterschreitung würde schließlich den korrektiven Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 16.290 Punkten bestätigen mit potenziellen nächsten Zielen bei 15.673 Punkten, 15.593 Punkten und 15.528 Punkten.