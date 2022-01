Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (WKN: 716563) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends nach einer ausgeprägten Phase relativer Stärke am 30. November vergangenen Jahres ein Allzeithoch bei 631,60 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch aus einer mittelfristigen Konsolidierung entpuppte sich jedoch als Bullenfalle. Der Anteilsschein rutschte wieder in die vorausgegangene Range zurück und ging schließlich seit Beginn dieses Jahres nach der Verletzung der 50-Tage-Linie in eine dynamische Abwärtskorrektur über. Zuletzt brach er auch die 200-Tage-Linie, das Reaktionstief vom Oktober sowie die Aufwärtstrendlinie vom Tief aus dem März 2020. Im gestrigen Handel schloss der Wert unter der Kurslücke vom 6. Juli 2021 sowie unter dem 38,2%-Fibonacci-Retracement. Das technische Bild hat sich damit deutlich eingetrübt. Weitere Abgaben in Richtung 420,00 EUR, 395,00-400,00 EUR und 378,00 EUR sollten eingeplant werden. Eine mögliche Erholung träfe im Bereich 483,30-509,05 EUR auf bedeutenden Widerstand. Zur Aufhellung der mittelfristigen Lage müssten diese Hürde sowie nachfolgend die Zone 548,80-554,00 EUR überwunden werden.