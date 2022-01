Der DAX zeigte sich gestern in den ersten beiden Handelsstunden schwach und sackte dabei unter das bisherige Korrekturtief vom 10. Januar bis auf ein 4-Wochen-Tief bei 15.669 Punkten ab. Am dort befindlichen Supportcluster (50%-Retracement/100-Tage-Linie) startete eine bis in den späten Handel andauernde Erholungsbewegung an die gebrochene 200-Stunden-Linie.