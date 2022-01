Die Aktie des im DAX notierten Industriegase- und Engineering-Konzerns Linde (WKN: A2DSYC) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie um rund 34 Prozent zulegen (DAX: +14%). Zuletzt verzeichnete der Anteilsschein am 5. Januar ein Rekordhoch bei 309,35 EUR. Seither läuft eine Abwärtskorrektur, die die Notierung bis zum gestrigen Handel auf eine relevante Unterstützungszone zurückführte. Ausgehend vom 12-Wochen-Tief bei 276,85 EUR, konnte sie sich im Tagesverlauf deutlich erholen und formte eine bullishe Piercing-Line-Kerze. Eine weitergehende technische Erholung ist nun zu favorisieren, solange der Support bei 276,85 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Das absehbare Aufwärtspotenzial ist jedoch zunächst auf 290,85-293,95 EUR begrenzt. Es bedarf eines Tagesschlusskurses darüber, um das kurzfristige Chartbild deutlicher aufzuhellen. Darüber befinden sich potenzielle Hürden bei 297,20 EUR, 302,00 EUR und 309,35 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss unter 276,85 EUR oder ein Intraday-Rutsch unter 269,25 EUR würde hingegen weitere Abgaben in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 263,96 EUR wahrscheinlich machen. Darunter würde sich schließlich auch das übergeordnete Chartbild beginnen einzutrüben mit nächstem Ziel bei 249,45 EUR.