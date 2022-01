Nächste Unterstützungen:

15.776

15.732

15.630-15.687

Nächste Widerstände:

15.839

15.898/15.904

15.950-15.971

Der korrektive Abwärtstrend vom am 5. Januar bei 16.285 Punkten markierten Jahreshoch bleibt intakt. Ganz kurzfristig signalisiert der gestrige „Outside Day“ eine erhöhte Unsicherheit der Marktteilnehmer. Die Schwankungsfreudigkeit könnte sich daher heute fortsetzen. Heute verfügt der Index über nächste Widerstände bei 15.839 Punkten und 15.898/15.904 Punkten. Darüber dürfte die Barriere bei aktuell 15.950-15.971 Punkten getestet werden. Deren nachhaltige Überwindung per Stundenschluss würde ein erstes Indiz für ein mögliches Ende des Abwärtstrends liefern. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 16.090 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich nächste Supportbereiche bei 15.776 Punkten, 15.732 Punkten und 15.630-15.687 Punkten. Darunter würde es wieder unmittelbar bearish mit möglichen nächsten Zielen bei 15.593/15.605 Punkten und 15.528/15.529 Punkten.