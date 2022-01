Der Platinpreis war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 2.273 USD im Rahmen eines ausgedehnten Bärenmarktes bis auf ein im März 2020 verzeichnetes Dekadentief bei 558 USD gefallen. Oberhalb dieser Marke konnte das Edelmetall einen langfristigen Boden ausbilden, der mit dem dynamischen Ausbruch über die Zone 1.000-1.040 USD im Herbst 2020 bestätigt wurde. Bis auf 1.339 USD haussierte die Notierung, bevor im Februar vergangenen Jahres eine ausgeprägte Korrekturphase startete, die weiterhin andauert. Mit Blick auf die vergangenen Monate versucht sich der Kurs an einer Stabilisierung über den beiden Tiefs bei 893 USD und 901 USD. Zuletzt gelang der Ausbruch über die deckelnde 100-Tage-Linie, der die Notierung bis gestern schwungvoll an die 200-Tage-Linie bei aktuell 1.052 USD führte. Derzeit konsolidiert sie an dieser bedeutenden Hürde. Die Dynamik des vorausgegangenen Kursschubes sowie die positive Saisonalität sprechen für eine Fortsetzung des mehrwöchigen Aufwärtstrends in Richtung der dominanten Abwärtstrendlinie bei aktuell 1.077 USD. Darüber würde der kritische Horizontalwiderstand bei 1.104 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Dessen nachhaltige Überwindung per Wochenschluss würde schließlich das Ende der Abwärtskorrektur und die mögliche Wiederaufnahme der 2020 gestarteten Hausse indizieren. Nächste mittelfristige Zwischenetappen lauten im Erfolgsfall 1.146/1.154 USD und 1.275 USD. Mit Blick auf die Unterseite müssen die Platin-Bullen den nächsten Support bei 989-1.003 USD verteidigen, um kurzfristig in einer starken Position zu bleiben. Deutlicher eintrüben würde sich das technische Bild mit einer Verletzung der Unterstützungen bei 962-972 USD und 923/940 USD.