Nächste Unterstützungen:

15.849

15.737

15.630

Nächste Widerstände:

15.926/15.971

16.090

16.157

Der übergeordnete kurzfristige Abwärtstrend vom am 5. Januar markierten Hoch bei 16.285 Punkten bleibt intakt. Die laufende Erholung kann bislang als klassische dreiwellige abc-Erholung gewertet werden. Zur Aufrechterhaltung dieses Szenarios sollte die in Rufweite befindliche kritische Hürde bei aktuell 15.926/15.971 Punkten nicht überwunden werden. Die vorbörsliche Indikation lässt für heute einen deutlich schwächeren Handelsstart erwarten. Ein Rutsch unter den Support bei 15.737 Punkten per Stundenschluss würde eine erste bearishe Bestätigung liefern. Mit einer anschließenden nachhaltigen Verletzung des Verlaufstiefs bei 15.630 Punkten dürfte die nächste primäre Zielzone bei 15.528/15.529 Punkten zeitnah angesteuert werden. Wichtige Zwischenetappen lauten dann 15.608 Punkte und 15.593 Punkte. Weitere Unterstützungen befinden sich bei 15.431 Punkten und 15.296-15.349 Punkten. Ein Break über 15.971 Punkte würde hingegen das Chartbild neutralisieren und das Reaktionshoch bei 16.090 Punkten als nächstes potenzielles Ziel aktivieren.