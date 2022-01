Die BMW-Aktie (WKN: 519000) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der im März 2020 auf einem 10-Jahres-Tief bei 36,59 EUR gestartete Bullenmarkt beförderte das Papier bis auf ein am 14. Januar verzeichnetes 7-Jahres-Hoch bei 100,42 EUR. Dort bildete eine bearishe Shooting-Star-Kerze den Ausgangspunkt für eine Abwärtskorrektur, die die Notierung bis auf ein am Freitag markiertes 2-Wochen-Tief bei 93,97 EUR absacken ließ. Dort setzte knapp oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements eine Erholung ein, die eine bullishe Hammer-Kerze im Tageschart hinterließ. Kurzfristig kritisch ist nun der Support bei 93,90/93,97 EUR. Ein Rutsch darunter, insbesondere per Tagesschluss, würde eine Ausdehnung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung 91,89/92,00 EUR wahrscheinlich machen. Kann sich die Notierung im Dunstkreis dieses Supportclusters stabilisieren, stehen die Chancen für zumindest eine deutliche anschließende Erholungsbewegung gut. Darunter würde das mittelfristige technische Bias hingegen von bullish auf neutral drehen und es wären fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 89,88/90,69 EUR und 87,01-88,19 EUR einzuplanen. Mögliche Erholungsziele für den Fall einer unmittelbaren Erholung ausgehend vom am Freitag erreichten Unterstützungsniveau befinden sich bei 97,50 EUR und 100,42 EUR. Ein prozyklisches Anschlusskaufsignal entstünde erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke. Im Erfolgsfall könnte die nächste Hürde bei 104,85 EUR zeitnah angesteuert werden.