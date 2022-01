Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR und zeigte anschließend eine Erholung bis 57,73 EUR sowie einen Rücksetzer bis auf 43,91 EUR. Mit dem im Dezember gestarteten Kursschub konnte der Wert das Widerstandscluster bestehend aus der vom Mai-Hoch ausgehenden Abwärtstrendlinie sowie der 200-Tage-Linie überwinden und bis auf ein 7-Monats-Hoch bei 53,03 EUR vorstoßen. Diesem bullishen Ausbruch folgt aktuell ein Pullback in Richtung der Ausbruchsregion. Es bleibt abzuwarten, ob der Support bei derzeit 49,30-49,89 EUR per Tagesschluss verteidigt werden kann. Im Erfolgsfall bleiben die Chancen auf eine zeitnahe Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends erhalten. Eine Bestätigung für dieses Szenario läge in einem nachhaltigen Break über die Widerstandszone 52,78/53,03 EUR. Nächste Ziele und Hürden liegen dann bei 54,90 EUR und 57,73 EUR. Ein Bruch der aktuellen Unterstützung würde hingegen das Bild deutlicher eintrüben mit möglichen Korrekturzielen bei 48,82 EUR und 47,67-48,04 EUR. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone sowie des darunter befindlichen Supports bei 46,20-46,59 EUR würde schließlich eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends auf die Agenda rücken mit nächsten potenziellen Zielen bei 44,60 EUR und 43,91 EUR.