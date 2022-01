Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (WKN: 801900) war im Rahmen des Corona-Crashs vom im Februar 2020 bei 15,74 EUR markierten Allzeithoch bis auf ein im Mai 2020 bei 4,95 EUR verzeichnetes Allzeittief eingebrochen. Darüber konnte der Wert einen Doppelboden ausbilden und befindet sich nun wieder in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mittelfristig betrachtet korrigiert er unterhalb des im vergangenen November bei 11,45 EUR erreichten 20-Monats-Hochs seitwärts. Dem vom Korrekturtief bei 9,88 EUR gestarteten mehrwöchigen Kursschub folgte zuletzt ein deutlicher Rücksetzer. Die gestern auf dem Supportcluster aus 61,8%-Fibonacci-Retracement und 100-Tage-Linie ausgebildete Bullish-Harami-Tageskerze signalisiert einen Stabilisierungsversuch. Kann sich der Anteilsschein per Tagesschluss oberhalb dieser Unterstützung bei 10,40/10,46 EUR halten, bleiben die Chancen für eine zeitnahe Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends erhalten. Bestätigungen für dieses bullishe Szenario lägen in einem Tagesschluss oberhalb von 10,98 EUR sowie oberhalb von 11,40/11,45 EUR. Als potenzielle nächste Kursziele fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 12,05/12,11 EUR, 12,42 EUR und 13,55 EUR. Verletzt die Aktie hingegen den aktuellen Support nachhaltig, wäre zunächst ein Test der mittel- bis langfristig bedeutsamen Unterstützungszone bei aktuell 9,82-9,88 EUR einzuplanen. Darunter käme es schließlich zu einer deutlichen Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes mit mittelfristigen Risiken in Richtung 8,95 EUR, 8,30/8,51 EUR und eventuell 8,00 EUR.