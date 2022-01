Nächste Unterstützungen:

14.953-15.015

14.819

14.621

Nächste Widerstände:

15.179-15.206

15.319

15.375-15.457

Die Tageskerze mit kleinem Körper und ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Leicht positiv zu werten ist, dass die am Montag unterschrittenen Verlaufstiefs vom November und Dezember per Tagesschluss (15.124) zurückerobert werden konnten. Ob aus der Stabilisierung eine deutlichere Erholung wird, bleibt abzuwarten. Ein Stundenschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 15.179-15.206 Punkten würde hierfür ein erstes Indiz liefern. Mögliche nächste Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 15.319 Punkte und 15.375-15.457 Punkte. Ein Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 14.953-15.015 Punkten würde derweil die Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends signalisieren. Mögliche nächste Ziele lauten in diesem Fall 14.819 Punkte (langfristig kritischer Support), 14.621 Punkte und 14.423 Punkte.