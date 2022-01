Die Aktie der Munich Re (WKN: 843002) befindet sich ausgehend vom im März 2020 bei 141,10 EUR verzeichneten Crash-Tief in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie nach dem Erreichen eines 23-Monats-Hochs bei 278,75 EUR am 13. Januar einen Rücksetzer vollzogen, der sie bis auf 258,05 EUR zurückführte. An der dort befindlichen Unterstützungszone war erneutes Kaufinteresse zu beobachten. Der gestrige Kursanstieg beförderte den Wert zurück über die am Montag verletzte Aufwärtstrendlinie vom November-Tief sowie über die korrektive Abwärtstrendlinie vom letzten Rallyhoch. Bullishe Anschlusssignale nach diesem Rebreak entstünden mit einem Anstieg über die nächsten Hürden bei 274,60 EUR und 278,75 EUR. Darüber würde das ausstehende mittelfristige Kursziel in Gestalt des Bullenmarkthochs aus dem Jahr 2020 bei 284,20 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 258,05 EUR kurzfristig kritisch. Darunter wäre eine zweite Korrekturwelle mit möglichen Zielen bei 252,00-254,30 EUR und 243,30-246,35 EUR zu favorisieren. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.