Die Aktie der Software AG (WKN: A2GS40) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 21,60 EUR im März 2020 eine dynamische Rally bis auf ein im September 2020 markiertes 2-Jahres-Hoch bei 44,50 EUR gezeigt. Seither korrigiert sie den Kursschub in einer breiten Trading-Range seitwärts. Der laufende mittelfristige Abwärtstrend vom Hoch im August 2021 (44,00 EUR) ließ die Notierung vor einigen Handelstagen kurzzeitig und geringfügig unter das bisherige Korrekturtief vom Oktober 2020 bei 30,20 EUR absacken. Dies entpuppte sich als Bärenfalle. Am Mittwoch eroberte der Wert diese Marke per Tagesschluss signifikant zurück. Diesem kurzfristig bullishen Indiz folgte im gestrigen Handel in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen eine schwungvolle und von hohem Handelsvolumen begleitete Fortsetzung der Erholungsrally. Im charttechnischen Blick steht nun die erreichte Hürde des 23,6%-Fibonacci-Retracements bei 33,09 EUR. Ein deutlicher Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 34,30-34,72 EUR und 35,18/35,42 EUR in den Fokus rücken. Zu einer nennenswerten Entspannung des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es einer nachhaltigen Herausnahme der darüber befindlichen Widerstandszone bei 36,86-38,55 EUR. Nächster Support befindet sich bei 31,98-32,06 EUR und 31,16 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre ein erneuter Test der kritischen Unterstützungszone bei 29,72/30,20 EUR zu erwarten. Deren nachhaltige Verletzung würde schließlich das langfristige Bild deutlich eintrüben mit möglichen Zielen bei 26,50/27,00 EUR und 21,60 EUR.