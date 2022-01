Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) war nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 98,80 EUR im Januar 2018 in einen Bärenmarkt übergegangen, der sie bis auf ein im März 2020 markiertes Dekadentief bei 37,36 EUR zurückwarf. Seither weist der übergeordnete Trend wieder aufwärts. Zuletzt verzeichnete der Anteilsschein nach einer zweiten mittelfristigen Aufwärtswelle im April vergangenen Jahres ein 2-Jahres-Hoch bei 72,88 EUR und ging dort in den Korrekturmodus über. Nach einem Abschwung bis auf 57,06 EUR meldeten sich die Käufer ab Dezember wieder zurück. Der von dort ausgehende mittelfristige Erholungstrend führte zur Überwindung der korrektiven Abwärtstrendlinie sowie aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien im Tageschart. Nach einem Pullback in Richtung Trendlinie und 200-Tage-Linie spurtete das Papier in den letzten Handelstagen wieder nordwärts. Gelänge nun noch der nachhaltige Ausbruch über die nächste Widerstandszone 68,98-69,52 EUR per Tagesschluss, würde bereits wieder die ultralangfristig kritische Zone 72,88-74,61 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Deren signifikante Überwindung könnte formationstechnisch als Abschluss einer mehrjährigen Bodenbildung gewertet werden. Dieses bullishe Szenario würde aus aktueller Sicht mit einem Rutsch unter den breiten Supportbereich bei aktuell 62,82-65,25 EUR negiert. In diesem Fall wären zunächst erneute Abgaben in Richtung 61,58 EUR und anschließend 57,06/58,01 EUR zu favorisieren.