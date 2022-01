Diese Analyse wurde am 31.01.2022 um 08:48 Uhr erstellt.

Der DAX präsentierte sich am Freitag zunächst von seiner schwachen Seite und rutschte bis auf ein am Nachmittag verzeichnetes Tief bei 15.123 Punkten ab. Dort einsetzende Schnäppchenkäufe führten die Notierung bis auf ein in der letzten Handelsstunde erreichtes Erholungshoch bei 15.335 Punkten.