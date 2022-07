Diese Analyse wurde am 01.07.2022 um 08:28 Uhr erstellt.

Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im März 2020 ein zyklisches 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR verzeichnet. Die seither laufende Hausse beförderte die Notierung bis auf ein im April markiertes Rekordhoch bei 119,75 EUR. Im Anschluss startete eine kräftige Abwärtskorrektur, die weiterhin intakt ist. Diese drückte die Notierung signifikant unter die 200-Tage-Linie sowie die primäre Aufwärtstrendlinie. Im gestrigen Handel sah das Papier ein 9-Monats-Tief bei 62,90 EUR. Es erreichte damit eine wichtige horizontale Supportzone, die unter anderem aus dem im vergangenen September verzeichneten Reaktionstief sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der primären Hausse resultiert. Angesichts der extrem überverkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren und der gestern geformten Hammer-Tageskerze erscheint eine zeitnahe Stabilisierung oder auch deutlichere technische Erholung plausibel. Mögliche Erholungsziele und Widerstände befinden sich bei 65,80 EUR, 66,74 EUR, 72,50-73,30 EUR und 76,32-80,30 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter die aktuelle Supportzone 61,00-64,32 EUR per Wochenschluss würde das langfristige Chartbild eintrüben und ein mögliches Ausdehnungsziel bei 54,72 EUR in den Fokus rücken.