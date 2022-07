Die RWE-Aktie (WKN: 703712) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Im Mai erzielte sie dabei ein Mehrjahreshoch bei 43,97 EUR und befindet sich seither im Korrekturmodus. In der Spitze büßte das Papier 22 Prozent an Wert ein. Der am Donnerstag gesehene Kursrutsch unter die Kreuzunterstützung bei 36,40/36,52 EUR, die unter anderem aus der 200-Tage-Linie resultierte, erwies sich als Bärenfalle. Die Aktie schwang sich am Freitag wieder dynamisch über die genannte Zone und formte dabei eine lange bullishe Tageskerze (Engulfing). Damit ergeben sich Erholungschancen in Richtung zunächst 38,20 EUR und 39,00-39,32 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 39,86-39,99 EUR und anschließend 41,83 EUR entstünde ein prozyklisches Signal für einen zeitnahen erneuten Vorstoß an das Verlaufshoch bei 43,97 EUR. Bearishe Signale würden nun mit einem Tagesschluss unter 34,40 EUR sowie mit einem signifikanten Rutsch unter die vom Tief im Juli 2021 herrührende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 33,64 EUR generiert. In diesem Fall wäre ein ernsthafter Test der übergeordnet kritischen Unterstützung bei 32,52 EUR zu erwarten. Darunter entstünde deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung 31,64 EUR, 29,67 EUR und 28,39 EUR.