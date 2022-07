Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenausklang leichte Zugewinne verbuchen. Der DAX schloss 0,23 Prozent fester bei 12.813 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,05 und 0,31 Prozent. In den drei Indizes gab es 61 Gewinner und 39 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Versorger (+4,26%) am stärksten gesucht. Sie profitierten von einem Medienbericht, wonach die gestiegenen Gaspreise über ein neues Verfahren auf alle Verbraucher gleichmäßig verteilt werden könnten. Ebenfalls stark präsentierten sich Einzelhandelswerte (+3,34%) und Telekommunikationstitel (+1,47%). Am schwächsten tendierten Banken (-3,37%) mit absackenden Marktzinsen. Technologiewerte (-3,11%) litten unter einem trüben Ausblick des Chip-Riesen Micron Technology. RWE haussierte an der DAX-Spitze um 5,25 Prozent. Zalando und Airbus legten dahinter um 4,77 beziehungsweise 3,00 Prozent zu. Infineon sackte als Schlusslicht mit den negativen Sektor-Vorgaben um 3,47 Prozent ein. Ebenfalls schwach im Markt lagen Deutsche Börse (-3,23%) und Deutsche Bank (-3,19%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial trotz schwacher Konjunkturdaten 1,05 Prozent fester bei 31.097 Punkten ins feiertagsbedingt verlängerte Wochenende. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,71 Prozent nach oben auf 11.586 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 72 Prozent. Zwölf neuen 52-Wochen-Hochs standen 205 Tiefs gegenüber. Alle Sektoren-Indizes konnten Aufschläge verbuchen. Am deutlichsten aufwärts ging es mit Versorgern (+2,45%) und zyklischen Konsumwerten (+1,84%). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte auf ein 4-Wochen-Tief bei 2,88 Prozent ab. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,52 Prozent auf 108,43 USD. Gold notierte an der Comex 0,32 Prozent tiefer bei 1.802 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent fester bei 157,04 Punkten. Sehr stark tendierte der australische ASX200 (+1,16%). Der S&P Future notierte zuletzt 0,65 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.886) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Exportdaten, den sentix-Konjunkturindex und die Erzeugerpreise aus der Eurozone. Die Börsen in den USA (Aktien/Anleihen) bleiben heute feiertagsbedingt geschlossen.