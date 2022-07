Diese Analyse wurde am 05.07.2022 um 08:28 Uhr erstellt.

Die Drägerwerk-Aktie (WKN: 555063) hatte im März 2020 ein zyklisches 5-Jahres-Hoch bei 108,50 EUR markiert und befindet sich seither in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt hatte das Papier des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns oberhalb des im Mai verzeichneten 3-Jahres-Tiefs bei 45,50 EUR eine Handelsspanne etabliert. Im gestrigen Handel gelang schließlich der bullishe Ausbruch aus der Range. Als potenzielle Zielzone fungiert der Bereich 53,75-55,70 EUR. Zur Ausbildung eines längerfristig relevanten Bodens bedarf es der nachhaltigen Überwindung dieser Zone per Wochenschluss. Im Erfolgsfall lauten nächste Hürden und mögliche Ziele 59,67/60,70 EUR, 64,05 EUR und 67,50/68,43 EUR. Ein Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 48,36-49,54 EUR würde das gestrige Ausbruchssignal negieren. In diesem Fall sollte ein erneuter Test der Supportzone bei 45,50-46,25 EUR eingeplant werden.