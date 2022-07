Nächste Unterstützungen:

12.738

12.619

12.596

Nächste Widerstände:

12.905-12.947

13.047

13.085-13.132

Der Weg des geringsten Widerstands weist weiterhin abwärts. An der technischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Nächster Widerstand befindet sich bei 12.905-12.947 Punkten. Erholungen in diesem Bereich stellen lediglich einen klassischen Pullback im Rahmen des am Donnerstag bestätigten mittelfristigen Abwärtstrends dar. Ein Tagesschluss oberhalb von 12.947 Punkten würde hingegen eine deutlichere Erholungsrally signalisieren. Nächste Widerstände darüber befinden sich bei 13.047 Punkten, 13.085-13.132 Punkten, 13.221 Punkten und 13.358-13.444 Punkten. Nächster Support liegt bei 12.738 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde einen erneuten Test des Verlaufstiefs bei 12.619 Punkten nahelegen. Dessen Verletzung würde ein Anschlussverkaufssignal generieren und fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 12.596 Punkte und 12.439 Punkte wahrscheinlich machen. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke würde das technische Bild weiter eintrüben mit potenziellen nächsten Zielzonen bei 12.210-12.330 Punkten, 11.763-11.838 Punkten und 11.325-11.489 Punkten.