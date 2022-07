Der deutsche Aktienmarkt ging am Dienstag mit anhaltenden Konjunktursorgen auf Talfahrt. Der DAX schloss 2,91 Prozent tiefer bei 12.401 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 3,41 respektive 1,17 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 13 Gewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 97 Prozent. Alle Sektorenindizes endeten im negativen Terrain. Die deutlichsten Verluste waren bei Versicherungen (-5,14%), Industriewerten (-4,49%) und Chemietiteln (-4,02%) zu beobachten. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW haussierte um 3,65 Punkte auf ein 8-Wochen-Hoch bei 32,37 Zählern. Sartorius belegte mit einem nachrichtenlosen Plus von 2,28 Prozent die DAX-Spitze. Dahinter folgten Merck (+1,48%) und Qiagen (+0,78%). Schwächste Werte im Leitindex waren MTU (-7,83%), Daimler Truck (-7,75%) und Hannover Rück (-7,70%).

An der Wall Street bot sich nach einem schwankungsreichen Handel ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial gab um 0,42 Prozent auf 30.968 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,68 Prozent nach oben auf 11.780 Zähler. 53 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Es gab vier 52-Wochen-Hochs und 314 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um sechs Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 2,82 Prozent ab. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD brach um 1,49 Prozent auf ein 20-Jahres-Tief bei 1,0267 USD ein. Die Ölpreise standen aufgrund von Rezessionsängsten und damit verbundenen Nachfragesorgen massiv unter Druck. WTI-Öl verbilligte sich um 8,11 Prozent auf 99,64 USD und markierte damit ein 3-Monats-Tief. Der prozentual stärkste Tagesverlust seit März ließ die Notierung unter die 100-Tage-Linie fallen. Gold büßte an der Comex belastet vom haussierenden Dollar 2,04 Prozent auf ein 7-Monats-Tief bei 1.765 USD ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh angeführt von absackenden Energiewerten ganz überwiegend von der schwachen Seite. Belastend wirkte die Sorge über mögliche weitere Lockdowns in China. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,00 Prozent tiefer bei 156,04 Punkten. Für den chinesischen CSI 300 ging es um 1,46 Prozent abwärts. Der S&P Future notierte zuletzt 0,10 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.506) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang und zum ISM-Index für den US-Servicesektor. Am Abend könnten sich Impulse vom Protokoll der letzten Fed-Sitzung ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Cropenergies.