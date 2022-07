Ausgehend vom im März 2020 bei 11,64 USD markierten Dekadentief, hatte der Silberpreis eine dynamische Rally gestartet, die die Notierung bis zum Februar 2021 auf ein 8-Jahres-Hoch bei 30,07 USD beförderte. Die nachfolgend etablierte Korrekturphase gewann ab März dieses Jahres an Momentum. In fünf Wellen rutschte die Notierung vom Zwischenhoch bei 26,93 USD auf ein im gestrigen Handel verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 18,91 USD. Mit Blick auf das damit erreichte Supportcluster bestehend aus der Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals und einer aus dem Jahr 2020 stammenden Horizontalunterstützung besteht nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine technische Erholungsbewegung. Hierfür spricht auch die Lage in den markttechnischen Indikatoren. So befindet sich beispielsweise der RSI-Indikator auf Tagesbasis im überverkauften Terrain und hat dabei eine positive Divergenz zur Preiskurve ausgebildet. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele eines Bounce befinden sich bei 20,19 USD und 20,44-20,80 USD. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 21,40-21,97 USD und eventuell 22,47-23,95 USD vorstellbar. Erst darüber käme es zu einer nennenswerten Aufhellung des übergeordneten Chartbildes. Ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 18,91-19,17 USD würde derweil ein bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Zielen bei 18,48 USD und 18,36 USD senden. Darunter entstünde deutlicheres unmittelbares Abwärtspotenzial in Richtung 16,93-17,32 USD und eventuell 15,33-15,83 USD.