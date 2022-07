Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im vergangenen Juli bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Der seither laufende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein am 24. Juni gesehenes 8-Jahres-Tief bei 20,94 EUR einbrechen. Der damit verbundene geringfügige Intraday-Rutsch unter das zyklische Tief aus dem Jahr 2018 (20,99 EUR) erwies sich als Bärenfalle. Nach einer schnellen Erholung bis auf 26,97 EUR tendierte der Wert in den vergangenen Tagen seitwärts. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die kurzfristig kritische Hürde bei 26,78-27,01 EUR. Es bestehen gute Aussichten dafür, dass dieser Widerstand zeitnah überwunden werden kann, solange der Support bei 23,22 EUR nicht unterschritten wird. Als potenzielle Erholungsziele fungieren dann die Bereiche 27,57/27,94 EUR, 29,25 EUR, 29,91-30,66 EUR und aktuell 31,57 EUR (fallende 50-Tage-Linie). Zu einer leichten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einem nachhaltigen Break über die Zone 32,27/32,98 EUR. Im Erfolgsfall würde der Widerstandsbereich 39,27-42,02 EUR in den mittelfristigen Blick rücken. Ein Rutsch unter 23,22 EUR per Tagesschluss würde hingegen für einen erneuten Test der Zone 20,94/20,99 EUR sprechen. Darunter entstünde ein bearishes Anschlusssignal im dominanten Abwärtstrend mit möglichen Zielen bei 20,32 EUR, 19,42 EUR und 17,01 EUR.