Diese Analyse wurde am 08.07.2022 um 08:33 Uhr erstellt.

Der DAX konnte gestern an das bullishe Kerzenmuster vom Vortag anknüpfen und setzte seine Erholungsrally vom Tief bei 12.391 Punkten schwungvoll fort. Nach einer Aufwärtslücke schraubte er sich bis auf ein am Nachmittag verzeichnetes 2-Tages-Hoch bei 12.868 Punkten hinauf und ging darunter in den Konsolidierungsmodus über.