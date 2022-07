Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt rutschte sie in der vergangenen Woche auf ein 2-Jahres-Tief bei 120,56 EUR. Dort traf der Anteilsschein bei extrem überverkaufter Ausgangslage in den markttechnischen Indikatoren auf ein Supportcluster, bestehend aus dem Korrekturtief vom November 2020 und dem 76,4%-Fibonacci-Retracement der letzten Hausse. Die vergangenen beiden Handelstage brachten einen dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg zurück über das letzte Verlaufstief vom März bei 131,30 EUR. Per Tagesschluss gelang es dem Papier zudem, die Abwärtslücke vom 30. Juni zu überwinden. Der mittelfristige und langfristige Abwärtstrend erscheint aktuell nicht gefährdet. Die laufende Erholung könnte sich jedoch ausdehnen in Richtung zunächst 135,96/136,64 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Als nächste Hürden fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 139,10 EUR, 142,46 EUR und 144,69/145,47 EUR. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung der übergeordnet kritischen Widerstandszone bei aktuell 159,72-168,10 EUR vorstellbar. Kurzfristig kritischer Support befindet sich bei 120,17-122,96 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde das Erholungsszenario negieren und den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 116,36 EUR und 111,10 EUR.