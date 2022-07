Der deutsche Aktienmarkt verblieb zum Wochenausklang im Erholungsmodus. Der DAX schloss nach einem besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht 1,34 Prozent fester bei 13.015 Punkten. Auf Wochensicht stand ein Plus von 1,58 Prozent zu Buche. MDAX und TecDAX zogen am Berichtstag um 1,70 beziehungsweise 1,23 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 82 Gewinner und 16 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen gestaltete sich mit 92 Prozent den zweiten Tag in Folge bullish. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Banken (+3,96%) die Nase vorn, gefolgt von Automobilwerten (+3,69%) und Technologietiteln (+2,24%). Einziger Sektor im Minus war der für Financial Services (-0,40%). Der Volatilitätsindex VDAX-NEW gab um 0,75 Punkte auf 28,98 Zähler nach. Porsche haussierte an der DAX-Spitze um 6,14 Prozent. An zweiter Stelle sprang Volkswagen um 5,91 Prozent nach oben. Einem Bloomberg-Bericht zufolge macht die Volkswagen-Tochter Porsche AG Fortschritte beim geplanten Börsengang. Demnach könnte der IPO des Sportwagenbauers im Oktober erfolgen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke nach einem impulslosen Handel 0,15 Prozent tiefer bei 31.338 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,14 Prozent höher bei 12.126 Zählern. An der NYSE gab es 1.498 Gewinner und 1.708 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. Sieben neuen 52-Wochen-Hochs standen 56 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um acht Basispunkte nach oben auf 3,09 Prozent. Der US-Dollar gab gemessen am Dollar-Index nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Dekadenhochs gegen Ende des New Yorker Handels um 0,11 Prozent auf 107,01 Punkte nach. EUR/USD kletterte um 0,24 Prozent auf 1,0181 USD. Gold notierte an der Comex 0,15 Prozent fester bei 1.742 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,01 Prozent auf 104,79 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,00 Prozent tiefer bei 157,10 Punkten. Belastend wirkte die Sorge vor einer Ausweitung der Corona-Restriktionen in China. Der chinesische CSI 300 gab um 2,08 Prozent nach. Besonders schwach tendierten Technologiewerte. Gegen den Trend zeigte sich der japanische Nikkei 225 (+1,11%) aufgrund des schwachen Yen sowie nach dem Sieg der regierenden Partei bei den Wahlen fest. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,63 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.841) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute ist der OECD-Frühindikator für den Juni von Interesse. Marktbewegende Veröffentlichungen stehen nicht auf der Agenda.