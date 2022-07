Nächste Unterstützungen:

12.856/12.890

12.754/12.767

12.669-12.704

Nächste Widerstände:

13.019/13.038

13.085-13.158

13.221

Der Tagesschluss (13.015) oberhalb der Kurslücke vom 30. Juni und des 23,6%-Fibonacci-Retracements der Abwärtswelle vom Juni-Hoch ist kurzfristig positiv zu werten. Auch von Seiten der markttechnischen Indikatoren liegen einige bullishe Argumente vor. So lieferte beispielsweise der MACD-Indikator auf Basis des Tagescharts ein Kaufsignal. Aus preislicher Sicht verfügen die Bären jedoch weiterhin über den technischen Vorteil im mittelfristigen Zeitfenster. Die laufende Erholung stellt daher bis zum Beweis des Gegenteils lediglich eine Rally im übergeordneten Bärenmarkt dar. Der Index dürfte heute mit Blick auf die negativen Vorgaben schwächer in den Handel starten. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 12.856/12.890 Punkten, 12.754/12.767 Punkten und 12.669-12.704 Punkten ausmachen. Ein signifikanter Rutsch unter die letztgenannte Zone würde ein Warnsignal für ein mögliches Ende der jüngsten Erholungsrally liefern. Bearishe Anschlusssignale entstünden unterhalb von 12.509-12.543 Punkten sowie unter 12.391/12.439 Punkten. Ein Break über den aktuellen Widerstand bei 13.019/13.038 Punkten würde derweil eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 13.085-13.158 Punkte und eventuell 13.221 Punkte ermöglichen.