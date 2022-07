Die TUI-Aktie (WKN: TUAG00) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Abwärtstrend. Vom letzten zyklischen Hoch bei 4,65 EUR im Februar 2021 rutschte die Notierung bis auf ein in der vergangenen Woche verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 1,45 EUR ab. An der dort befindlichen Unterstützungszone zeigte sie zuletzt eine technische Gegenbewegung bis auf ein 4-Tages-Hoch bei 1,62 EUR, bevor im gestrigen Handel Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit Blick auf die Oberseite sind nun die beiden nächsten Widerstände bei 1,62 EUR und 1,67-1,69 EUR relevant. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone wäre als Signal für eine deutlichere Erholungsphase aufzufassen. Als potenzielle Erholungsziele fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 1,82 EUR, 1,94 EUR und 2,00-2,12 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des Vorwochentiefs bei 1,45 EUR würde derweil für eine unmittelbare Ausdehnung des Abverkaufs in Richtung 1,41/1,42 EUR und eventuell 1,26 EUR (Rekordtief aus dem Jahr 2020) sprechen.