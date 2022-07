Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) war nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 98,80 EUR im Januar 2018 in einen Bärenmarkt übergegangen, der sie bis auf ein im März 2020 markiertes Dekadentief bei 37,36 EUR zurückwarf. Die anschließende Rally endete nach rund einem Jahr bei im April 2021 gesehenen 72,88 EUR. Seither dominieren wieder die Bären das Kursgeschehen. Die letzte Verkaufswelle vom Zwischenhoch im Juni drückte die Notierung dynamisch bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 39,33 EUR und damit bereits wieder in Rufweite zum Corona-Crash-Tief. Dort startete der Wert in der vergangenen Woche einen Stabilisierungsversuch. Zuvor hatten die markttechnischen Indikatoren einen Rückgang der Schwungkraft signalisiert. Das Volumenverhalten der letzten Tage sendet ebenfalls Hoffnungssignale für ein kurzfristig bullishes Szenario. Aus preislicher Sicht ist nun die Überwindung der aktuellen Widerstandszone bei 42,90-43,72 EUR per Tagesschluss kritisch. Erst hierdurch kann sich aus dem laufenden Stabilisierungsansatz eine deutlichere Erholungsphase entwickeln. Im Erfolgsfall wären auf Sicht der folgenden Tage weitere Kursavancen in Richtung 44,58 EUR und 45,91-47,14 EUR möglich. Ein Tagesschluss oberhalb von 47,83 EUR ist aus heutiger Sicht für eine leichte Entspannung auch der mittelfristigen Chartsituation erforderlich. Darunter bleibt der Weg des geringsten Widerstands in diesem Zeitfenster abwärtsgerichtet und somit eine Fortsetzung des Trends in Richtung 37,51 EUR möglich. Bestätigt würde die Dominanz der Bären mit einem Tagesschluss unter 39,33 EUR.