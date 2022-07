Diese Analyse wurde am 13.07.2022 um 08:45 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete gestern wie bereits am Vortag mit einer Abwärtslücke und zeigte anschließend eine Erholungsrally. Dieses Mal konnte sich der Index jedoch ausgehend vom in der ersten Handelsstunde verzeichneten 4-Tages-Tief (12.655) in den positiven Bereich vorarbeiten. Er schloss auf einem Tageshoch bei 12.905 Punkten.