Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte ausgehend vom im Jahr 2017 bei 129,90 EUR markierten Allzeithoch eine Baisse gestartet, die sie bis auf ein im März 2020 gesehenes 7-Jahres-Tief bei 62,24 EUR zurückwarf. Die anschließende dreiwellige Erholungsrally beförderte die Notierung bis auf ein im April vergangenen Jahres verzeichnetes 3-Jahres-Hoch bei 99,50 EUR. Seither weist der Trend wieder übergeordnet gen Süden. Mit Blick auf die mittelfristige Chartsituation etablierte der Wert oberhalb des im April bei 56,56 EUR gesehenen 10-Jahres-Tiefs und unterhalb des Reaktionshochs bei 64,42 EUR eine Trading-Range. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dieser Range (idealerweise per Wochenschluss) ist zur Generierung eines prozyklischen Signals in Ausbruchsrichtung erforderlich. Innerhalb der genannten Stauzone zeigte das Papier nach dem letzten Kursrutsch vom am 1. Juni notierten Hoch einen Erholungstrend vom am 17. Juni verbuchten Zwischentief. Es sieht sich nun einer kurzfristig bedeutsamen Hürde bei aktuell 62,13-62,90 EUR gegenüber, die unter anderem aus der fallenden 100-Tage-Linie und der Rückkehrlinie des Erholungstrendkanals resultiert. Das kurzfristige Bild ist neutral zu werten. Ein dynamischer Anstieg über 62,90 EUR per Tagesschluss wäre bullish zu sehen mit potenziellem Ziel bei 64,42 EUR. Darüber würde ein mehrmonatiger Boden komplettiert mit nächsten Zielen bei 66,70 EUR, 68,54 EUR (fallende 200-Tage-Linie), 68,96 EUR und 72,28 EUR. Ein Rutsch unter 60,18 EUR und anschließend 59,45 EUR per Tagesschluss würde hingegen ein Indiz für ein Wiedersehen mit der kritischen Supportzone bei 56,56/57,30 EUR liefern. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb von 58,32 EUR. Mit der nachhaltigen Verletzung der Marke von 56,56 EUR entstünden im Rahmen des dann bestätigten primären Abwärtstrends Abwärtsrisiken in Richtung 53,56/54,42 EUR, 51,00/51,70 EUR und 48,70/49,22 EUR.