Nächste Unterstützungen:

12.618-12.704

12.509/12.543

12.391

Nächste Widerstände:

12.790

12.852

12.935

Im kurzfristigen Chartbild zeigt er sich damit noch unentschlossen. Die Bullen verteidigen die gestern und am Vortag getestete Supportzone. Per Stundenschluss konnten sie den Index oberhalb des 61,8%-Fibonacci-Retracements (12.704) der letzten Impulswelle halten. Darunter lockten die Kurslücke vom 7. Juli (12.669) und ein Fibonacci-Cluster (12.618/12.630) Schnäppchenjäger zum Einstieg an. Ein nachhaltiger Rutsch unter die Supportzone 12.618-12.704 Punkte (Stundenschlusskursbasis) würde somit ein bearishes Signal senden mit nächsten potenziellen Zielen bei 12.509/12.543 Punkten und 12.391 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich die Notierung nächsten Hürden bei 12.790 Punkten, 12.852 Punkten, 12.935 Punkten und 13.001/13.019 Punkten gegenüber. Erst darüber entstünde ein Signal für eine zweite Erholungswelle mit nächstem Ziel bei 13.221/13.243 Punkten.