Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) etablierte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen mehrjährigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR. Anschließend konnte der Anteilsschein einen primären Aufwärtstrend entwickeln, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle vom im vergangenen Dezember gesehenen Reaktionstief bei 43,91 EUR konnte sich der Kurs bis auf ein am 13. April verbuchtes 2-Jahres-Hoch bei 67,99 EUR hinaufschrauben. Seither durchläuft das Papier eine Korrekturphase, die bislang als klassische ABC-Korrektur eingeordnet werden kann. Die nun laufende zweite Abwärtswelle C arbeitete zuletzt das typische 100%-Projektionsniveau sowie die dort ebenfalls befindliche Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals ab. Temporär kam es am Donnerstag zu einem geringfügigen Überschießen auf der Unterseite, das zu einem marginalen Rutsch unter die steigende 200-Tage-Linie sowie die Aufwärtstrendlinie vom Dezember-Tief führte. Mit dem am Freitag erfolgten Rebound über die genannten Unterstützungsthemen erwies sich dieser Bruch jedoch als Bärenfalle. Entsprechend verfügen die Bullen nun im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil, solange es nicht zu einem Tagesschluss unterhalb des Tiefs vom Donnerstag bei 54,23 EUR kommt. Mögliche nächste Erholungsziele und Hürden lauten 56,21 EUR, 57,36 EUR und 58,08 EUR. Darüber würde die Zone 60,44-62,43 EUR in den Fokus rücken. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde auch das mittelfristige Chartbild aufhellen. Unterhalb von 54,23 EUR wäre derweil eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs in Richtung 53,11 EUR, 51,66 EUR und 48,67-49,59 EUR einzuplanen.