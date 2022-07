Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende. Angetrieben wurde die Erholungsrally von Schnäppchenjägern, einer freundlichen Wall Street und positiv ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Der DAX schloss 2,76 Prozent fester bei 12.865 Punkten. Auf Wochensicht gab der Index 1,16 Prozent nach. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 2,21 und 2,17 Prozent. In den drei Indizes gab es 91 Gewinner und acht Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 98 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten alle Indizes zulegen. Am kräftigsten fielen die Aufschläge in den konjunktursensiblen Sektoren Automobile (+4,27%), Industrie (+3,75%) und Chemie (+2,69%) aus. Porsche Holding haussierte an der DAX-Spitze um 5,60 Prozent. Einige Marktteilnehmer spekulierten auf Neuigkeiten zur Sportwagen-Sparte Porsche auf dem heute anstehenden Kapitalmarkttag. Volkswagen sprang um 4,70 Prozent nach oben. Continental endete 5,00 Prozent höher. Einziger DAX-Verlierer war nachrichtenlos Deutsche Börse (-0,38%). Im MDAX ging es für Lufthansa nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 6,93 Prozent nach oben.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 2,15 Prozent auf 31.288 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent nach oben auf 11.984 Zähler. 79 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen betrug 88 Prozent. Es gab neun 52-Wochen-Hochs und 90 Tiefs. Der US-Dollar wertete trotz starker Konjunkturdaten gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Belastend wirkte, dass mehrere Notenbanker die Erwartungen an einen bevorstehenden großen Zinsschritt um 100 Basispunkte dämpften. EUR/USD kletterte um 0,56 Prozent auf 1,0075 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf 2,93 Prozent nach. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,89 Prozent auf 97,59 USD. Gold notierte wenig verändert bei 1.704 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 1,33 Prozent fester bei 513,89 Punkten. Besonders deutlich aufwärts tendierten der koreanische Kospi sowie der Hang Seng Index in Hongkong. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,40 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.955) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den NAHB Wohnungsmarktindex in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bank of America, Goldman Sachs und IBM (nach US-Börsenschluss).