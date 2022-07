Nächste Unterstützungen:

12.725-12.771

12.657

12.391/12.434

Nächste Widerstände:

12.905-12.938

13.019

13.062/13.085

Mit Blick auf den Tageschart konnte sich der Index mit einer langen bullishen Kerze vom am Donnerstag erreichten Supportbereich im Dunstkreis des Verlaufstiefs vom 5. Juli abstoßen. Die kurzfristige technische Ausgangslage hat sich aufgehellt. Nächste Widerstände und Ziele liegen bei 12.905-12.938 Punkten und 13.019 Punkten. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss, würde ein kurzfristiger Boden komplettiert, was deutlichere Kursavancen nahelegen würde. Mögliche nächste Hürden und Ziele lauten dann 13.062/13.085 Punkte, 13.221 Punkte, 13.380-13.451 Punkte und 13.642-13.750 Punkte. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 12.725-12.771 Punkten und 12.657 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das kurzfristige Chartbild bereits wieder eintrüben und es müsste ein Wiedersehen mit dem kritischen Support bei 12.391/12.434 Punkten eingeplant werden.