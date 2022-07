Diese Analyse wurde am 19.07.2022 um 08:19 Uhr erstellt.

Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die weiterhin intakt ist und in der Spitze bislang zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Zuletzt konnte der Wert eine Erholungsrally vom am 5. Juli bei 20,68 EUR notierten Verlaufstief initiieren. Eine kurzfristige Konsolidierung dieser Rally wurde schließlich im gestrigen Handel nach oben hin aufgelöst. Nächste potenzielle Erholungsziele lassen sich nun bei 23,83 EUR und 24,84/25,01 EUR ausmachen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) entstünde Ausdehnungspotenzial in Richtung 25,65 EUR und 26,14-26,53 EUR. Zu einer nennenswerten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone. Nächste Unterstützungen befinden sich aktuell bei 23,13/23,32 EUR und 22,20 EUR. Mit einem Tagesschluss unter 22,20 EUR würde das kurzfristig bullishe Bias negiert und es wäre ein erneuter Test des Tiefs bei 20,68 EUR einzuplanen.