Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart an die Erholung vom Freitag anknüpfen. Der DAX kletterte bei dünner Nachrichtenlage um 0,74 Prozent auf 12.960 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte zog um 1,42 Prozent an. Für den TecDAX ging es derweil um 0,42 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 81 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 84 Prozent. Bis auf Pharma & HealthCare (-1,58%) und Telekommunikation (-0,66%) konnten alle Sektorenindizes zulegen. Am deutlichsten fielen die Gewinne auf der Sektorenebene bei Einzelhandel (+4,25%), Banken (+3,50%) und Automobilwerten (+2,12%) aus. Zalando haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 5,14 Prozent. Stark gesucht waren auch Continental (+3,49%), Deutsche Bank (+3,49%), BASF (+3,05%) und Volkswagen (+2,81%).

An der Wall Street gelang es den Indizes nicht, die anfänglichen Kursgewinne über den Tag zu retten. Der Dow Jones Industrial gab zur Schlussglocke um 0,69 Prozent auf 31.073 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,89 Prozent auf 11.878 Zähler ein. An der NYSE gab es 1.709 Gewinner und 1.525 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. 17 neuen 52-Wochen-Hochs standen 60 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar zeigte sich den zweiten Tag in Folge von der schwachen Seite. EUR/USD stieg um 0,69 Prozent auf 1,0144 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um drei Basispunkte auf 2,96 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 4,61 Prozent auf 102,09 USD. Gold handelte an der Comex 0,19 Prozent fester bei 1.707 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,33 Prozent tiefer bei 155,82 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.876) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone und die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Novartis und Johnson & Johnson. Nach US-Börsenschluss legt Netflix die Quartalsbilanz vor. Bereits gestern nach der Schlussglocke gab es die Zahlen von IBM (nachbörslich: -4,32%).