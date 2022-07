Nächste Unterstützungen:

12.876

12.748/12.769

12.657/12.674

Nächste Widerstände:

13.019-13.085

13.132-13.221

13.380-13.451

Der Index arbeitete mit dem gesehenen Tageshoch punktgenau die 100%-Projektion der ersten Erholungswelle ab und erreichte zudem die Rückkehrlinie des Trendkanals vom Tief am 5. Juli. Die auf Basis des Tagescharts geformte Shooting-Star-Kerze signalisiert Angebotsüberhang an diesem Widerstandsthema. Die vorbörsliche Indikation lässt eine Ausdehnung der gestarteten Konsolidierung erwarten. Nächste Supports lauten 12.876 Punkte und 12.748/12.769 Punkte. Zu einer signifikanten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es unterhalb der Unterstützungsregion 12.657/12.748 Punkte. In diesem Fall würde ein zeitnahes Wiedersehen mit der Supportzone 12.391-12.434 Punkte nicht überraschen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Stundenschluss oberhalb der aktuellen Widerstandszone bei 13.019-13.085 Punkten für eine deutliche Ausdehnung und eventuell auch Dynamisierung des Erholungstrends sprechen. Nächste Ziele und mögliche Hürden liegen im Erfolgsfall bei 13.132-13.221 Punkten und 13.380-13.451 Punkten.