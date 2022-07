Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war anlässlich des Corona-Ausverkaufs bis auf ein im März 2020 markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein am 10. Februar dieses Jahres verzeichnetes 4-Jahres-Hoch bei 14,64 EUR und damit an eine bedeutsame Hürde (Kurslücke vom 2. Februar 2018). Dort startete ein korrektiver Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen der laufenden zweiten Abwärtswelle sah das Papier in der vergangenen Woche ein 2-Jahres-Tief bei 7,53 EUR und formte eine bullishe Umkehrkerze im Tageschart (Engulfing). Von dort aus strebt die Notierung dynamisch nach oben und konnte dabei gestern den kurzfristigen Abwärtstrend brechen und die 20-Tage-Linie überwinden. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Erholungstrends ist als gut einzuschätzen. Mögliche Ziele und nächste Hürden liegen bei 8,58/8,61 EUR, 8,84 EUR und 9,15-9,28 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Nächste Unterstützungen lauten 8,16/8,25 EUR, 7,85-7,92 EUR und 7,48-7,67 EUR. Darunter würde das Erholungsszenario negiert und es wäre ein fortgesetzter Kursrutsch in Richtung 6,63-6,85 EUR zu erwarten. Das Unternehmen wird am 27. Juli seine Quartalszahlen präsentieren.