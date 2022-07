Der TecDAX hatte im November vergangenen Jahres ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Seither befinden sich die Bären übergeordnet am Ruder. Zuletzt hatte der Index im Juni ein Verlaufstief im Bereich einer bedeutenden langfristigen Unterstützung bei 2.776 Punkten ausgebildet. Im Rahmen des darüber gestarteten Erholungstrends kam es im gestrigen Handel zu einer weiteren Aufhellung der technischen Ausgangslageim mittelfristigen Zeitfenster. Der Notierung gelang der dynamische Ausbruch über die zuletzt deckelnde 50-Tage-Linie, das 50%-Retracement der letzten Abwärtswelle, die Kurslücke vom 13. Juni sowie die Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch im Januar. Die Aussicht auf fortgesetzte Kursavancen ist gut, solange der nächste Support bei 2.990-3.007 Punkten nicht per Tagesschluss unterboten wird. Potenzielle nächste Ziele und Hürden liegen bei 3.058/3.067 Punkten, 3.083 Punkten und 3.096-3.139 Punkten. Darüber würden die bedeutenderen Barrieren bei 3.232/3.247 Punkten und 3.375/3.393 Punkten in den Fokus rücken. Unterhalb von 2.990 Punkten wäre derweil ein Rutsch in Richtung zunächst 2.856-2.880 Punkte einzuplanen. Mit der Verletzung der Supportzone 2.772-2.820 Punkte würde schließlich der intakte übergeordnete Abwärtstrend bestätigt.