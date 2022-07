Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) bewegt sich ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Ab Februar dieses Jahres beschleunigte sich der Abverkauf deutlich. Zuletzt verzeichnete der Wert am 12. Juli ein Mehrjahrestief bei 26,95 EUR. Der seither laufende Erholungstrend führte in der vergangenen Woche zu einer deutlicheren Aufhellung der kurzfristigen Chartsituation. Der Anteilsschein überwand zunächst eine mehrmonatige Abwärtstrendlinie und die 20-Tage-Linie. Am Freitag schwang er sich schließlich begleitet von hohem Handelsvolumen über die 50-Tage-Linie. Kritisch ist nun der erreichte Widerstandsbereich 32,27/32,48 EUR. Ein signifikanter Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde fortgesetzte Kursavancen in Richtung 33,88/34,07 EUR und eventuell 36,00-36,24 EUR nahelegen. Erst darüber käme es zu einer Verbesserung auch des mittelfristigen Chartbildes. Mögliche Rücksetzer von der aktuellen Hürde sollten idealerweise im Bereich 30,00/30,13 EUR oder 29,08/29,21 EUR auf Nachfrage treffen, um die Erholung nicht zu gefährden. Darunter wäre ein erneuter Test des Tiefs bei 26,95 EUR zu favorisieren. Dessen nachhaltige Verletzung würde das Tief aus dem Jahr 2016 bei 23,34 EUR als mögliches Mittelfristziel in den Fokus rücken.