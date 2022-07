Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November vergangenen Jahres (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen. Im Rahmen des seither laufenden Abwärtstrends näherte sie sich zuletzt der ultralangfristig kritischen Unterstützung bei rund 82 EUR (Tiefs der Jahre 2020 und 2018) bis in unmittelbare Rufweite an. Nach dem Markieren eines Tiefs bei 83,84 EUR am 14. Juli formte der Wert eine bullishe Umkehrformation im Kerzenchart (Morning Star) und initiierte eine bislang dreiwellige Erholungsbewegung. Damit aus dem Kursgeschehen eine mittelfristig relevante Bodenbildung wird, müssen die Bullen die Notierung per Tagesschluss über die am Freitag erreichte Widerstandszone bei 93,70-95,73 EUR befördern. Im Erfolgsfall würde eine deutlichere Erholungsphase mit möglichen Zielen bei rund 100 EUR sowie eventuell 104,40-107,44 EUR signalisiert. Der übergeordnete Abwärtstrend würde erst oberhalb der breiten Zone 112,10-118,70 EUR neutralisiert. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Unterstützungen bei 88,19 EUR und 85,32 EUR. Darunter entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 83,84 EUR und 82,13 EUR. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke, insbesondere per Wochenschluss, würde das ganz langfristige Chartbild eintrüben. Mittelfristig würde in diesem Fall ein Rutsch in Richtung rund 75 EUR oder 72 EUR nicht überraschen.